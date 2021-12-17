Видео ПАИ о памятнике Александру Невскому в Самолве заняло второе место в конкурсе «Диво России»

15:23, 17 декабря 2021, ПАИ

Ролик Псковского агентства информации «Ледовая дружина князя Александра Невского, Псковская область», созданный по заказу комитета по туризму Псковской области и Туристического информационного центра Псковской области, занял второе место на конкурсе «Диво России» в подноминации «Живая история» номинации «Историко-культурные достопримечательности и музеи». Об этом сообщается на странице конкурса.

Двухминутное видео рассказывает о мемориальном комплексе «Князь Александр Невский с дружиной».

Памятник высотой 20 метров установили на берегу Чудского озера вблизи деревни Самолва – у предполагаемого места Ледового побоища 1242 года. На возведение монумента ушло 120 дней и несколько десятков тонн бронзы. Тыльная сторона памятника, которая обращена к предполагаемому месту Ледового побоища, представляет собой мозаичное панно. Мозаика рассказывает о самом Ледовом побоище и о князе Александре Невском как о святом Русской православной церкви. Монумент выдвинули на «Народное признание – 2021».

VIII Всероссийский фестиваль-конкурс туристических видео «Диво России» состоялся в очном формате с 7 по 9 декабря 2021 года в городе Нижний Новгород (отель «Шератон»). Всего в 2021 году в конкурсе приняли участие почти 1200 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов, а также более 100 фоторепортажей.