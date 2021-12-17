Псковский экопроект победил в национальной премии «Чистый воздух»

17:14, 17 декабря 2021, ПАИ

Экоактивист и автор проекта «Экомышление» Сергей Елизаров, партнёр группы компаний «Титан», победил в национальной экологической премии «Чистый воздух» в номинации «Экодвижение».

Сергей Елизаров является руководителем Псковского отделения Российского экологического движения и входит в состав экспертного совета организации.

В рамках проекта «Экомышление» в псковских школах проходят экологические уроки. Они проводятся для формирования полезных экологических привычек: беречь природу, экономить природные ресурсы, вести раздельный сбор мусора и разумное потребление.

Национальная экологическая премия «Чистый воздух» – это профессиональная награда, которой отмечаются лучшие практики компаний, общественных организаций и лидеров мнений. Генеральный спонсор национальной экологической премии «Чистый воздух 2021» – АО «Россельхозбанк».

Экопроекты «Титана» второй раз за месяц отмечаются наградами на федеральном уровне. Ранее первое место в номинации «Зелёная страна» международной премии «Мы вместе» занял проект «Экосуббота» завода «Титан-Полимер».