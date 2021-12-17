Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 350 ДТП произошло в Псковской области с 1 по 17 декабря

С 1 по 17 декабря на территории Псковской области зарегистрировано 355 ДТП, технические повреждения получили 650 транспортных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В 22 из этих происшествий пострадали 25 человек (в том числе 1 ребенок), 4 человека (в том числе 1 ребенок) погибли.

Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам: чрезмерная самоуверенность за рулем, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежительное отношение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.

Ранее ГИБДД призвала псковичей проявлять повышенное внимание на дорогах из-за нестабильной погоды и сильного гололёда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

17 декабря 2021

Юлия Пересильд планирует провести Новый год с семьёй в Пскове

17 декабря 2021

Как выбрать зарядный кабель для смартфона: рекомендации GCR
17 декабря 2021

Россия – общий дом: особенности марийской традиционной религии
17 декабря 2021

Псковский экопроект победил в национальной премии «Чистый воздух»
17 декабря 2021

Заработать на хобби: как превратить свое увлечение в бизнес
17 декабря 2021

Более 100 км велодорожек планируют сделать в Пскове
17 декабря 2021

Мокрый снег и до +3 градусов ожидается в Псковской области 18 декабря
17 декабря 2021

Проезд в автобусах подорожает в 10 районах Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...