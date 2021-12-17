Более 350 ДТП произошло в Псковской области с 1 по 17 декабря
С 1 по 17 декабря на территории Псковской области зарегистрировано 355 ДТП, технические повреждения получили 650 транспортных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
В 22 из этих происшествий пострадали 25 человек (в том числе 1 ребенок), 4 человека (в том числе 1 ребенок) погибли.
Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам: чрезмерная самоуверенность за рулем, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежительное отношение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.
Ранее ГИБДД призвала псковичей проявлять повышенное внимание на дорогах из-за нестабильной погоды и сильного гололёда.
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