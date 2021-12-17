Михаил Ведерников проводит встречу с добровольцами Псковской области

17:45, 17 декабря 2021, ПАИ

17 декабря губернатор Михаил Ведерников проводит встречу с добровольцами и волонтёрами Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

На встрече будут подведены итоги работы в сфере добровольчества в 2021 году. Губернатор заметил, что псковские волонтеры провели множество мероприятий и сделали массу добрых дел. «Вы показываете замечательные результаты не только в Псковской области, но и на федеральных площадках. Хочу сказать искренние слова благодарности за вашу работу. Она видна, она нужна, она востребована», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что сегодня впервые будут вручаться региональные награды – «Заслуженный доброволец Псковской области». Он выразил уверенность, что такие награды будут вручаться ежегодно, и федеральные награды, знаки отличия, благодарности не будут обходить Псковскую область стороной. «Вы одни из самых активных добровольцев в стране, и это не может не радовать», - обратился Михаил Ведерников к собравшимся.