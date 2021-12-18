Публикуем видео с места ДТП в Псковской области, где при столкновении грузовиков погиб петербуржец

13:59, 18 декабря 2021, ПАИ

Публикуем видео с места дорожно-транспортного происшествия в Стругокрасненском районе, где при столкновении двух грузовиков погиб житель Санкт-Петербурга.

ДТП произошло сегодня ночью на 151-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков в деревне Ротный Двор. Столкнулись два грузовых автомобиля DAF. В результате столкновения машин погиб петербуржец. Другого водителя, жителя Белоруссии, доставили в областную больницу с различными травмами.