Шумозащитные экраны установят при строительстве временного моста в Пскове

15:09, 18 декабря 2021, ПАИ

Шумозащитные экраны установят при строительстве в Пскове через реку Великую временного моста, который будет проходить в створе улиц Профсоюзной и Розы Люксембург. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в своём Instagram-аккаунте.

«Мы пониманием опасения жителей по поводу временного моста, – заметил Борис Елкин. – Но временный мост будет построен только на время производства работ по капитальному ремонту Ольгинского моста, на срок порядка двух-трёх лет».

Он подчеркнул, что временный мост будет установлен со всеми соответствующими системами безопасности. Например, для того чтобы жители близлежащих домов не слышали шум от езды автомобилей, вблизи домов будут установлены шумозащитные экраны.

По завершении всех работ улицу Розы Люксембург приведут в порядок, полностью будут сделаны все коммуникации, уточнил Борис Елкин.

«Люди на улице Розы Люксембург опасаются за свои дома: они уже не новые. Мы обязательно осмотрим эти дома, обследуем их фундаменты. Также, конечно, у жителей возникает вопрос по поводу подъезда к их дворовым территориям. Этот вопрос тоже прорабатывается. Понято, что нельзя допустить сквозного движения, и я хочу уже сейчас заверить, что сквозного движения здесь не будет», – отметил глава администрации Пскова.

Отметим, что проектно-сметная документация на устройство временного моста должна быть готова к 20 ноября. Его строительство планируют провести в 2023 году. Средства на его строительство привлекут из федерального бюджета. Временный мост будут возводить в рамках общего проекта капитального ремонта моста через Великую. Временный мост будет двухполосный с двумя тротуарами с двух сторон.

Подробнее о том, где появится временный мост в Пскове и чем обусловлен выбор места, читайте в специальном материале «АиФ-Псков».