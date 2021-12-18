Временный мост через реку Великую в Пскове станет путепроводом

16:37, 18 декабря 2021, ПАИ

Временный мост через реку Великую в Пскове, который заменит Ольгинский мост на период его капитального ремонта, будет разборным из металлических конструкций. После реконструкции Ольгинского моста конструкция будет разобрана и использована в качестве путепровода над железнодорожными путями в районе улицы 128-й Стрелковой Дивизии. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в своём Instagram-аккаунте.

Борис Елкин отметил, что в настоящий момент в этом месте на переезде регулярно образуются пробки из-за проходящих поездов. Поэтому создание там путепровода из конструкций временного моста будет оправданным.

Отметим, что проектно-сметная документация на устройство временного моста должна быть готова к 20 ноября. Его строительство планируют провести в 2023 году. Средства на его строительство привлекут из федерального бюджета. Временный мост будут возводить в рамках общего проекта капитального ремонта моста через Великую. Временный мост будет двухполосный с двумя тротуарами. при этом будут построены две эстакады – одна над улицей Розы Люксембург к улице Максима Горького, вторая – на противоположном берегу реки Великой над набережной.

Подробнее о том, где появится временный мост в Пскове и чем обусловлен выбор места, читайте в специальном материале «АиФ-Псков».