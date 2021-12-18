О причинах похмелья рассказала диетолог

20:40, 18 декабря 2021, ПАИ

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова рассказала «Известиям», почему некоторые люди испытывают похмелье после вечеринки, а некоторые не ощущают на себе неприятных симптомов.

Она отметила, что утром после застолья люди с низким метаболизмом испытывают похмелье: озноб, светобоязнь, тошнота, диарея, повышенная потливость, рвота, тупая головная боль, слабость.

Чтобы избавиться от подобных симптомов, диетолог рекомендует пить как можно больше жидкости для предотвращения обезвоживания. Алкоголь снижает в крови уровень сахара, поэтому если наутро сильно болит голова, желательно выпить фруктовый сок или сладкий чай, но не кофе.

Считается, что чаще всего похмельный синдром вызывает употребление алкоголя темного цвета: виски, текила и коньяк, так как эти напитки содержат не только этанол, но и метанол, метаболиты которого более токсичны для организма человека.

Кроме того, Евдокимова не советует пить на пустой желудок, а также в течение одного мероприятия пить не более двух напитков, малыми глотками и в чистом виде, избегая алкогольных коктейлей, чтобы избежать алкогольного отравления.