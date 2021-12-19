Две жительницы Санкт-Петербурга погибли в ДТП на гдовской трассе

14:40, 19 декабря 2021, ПАИ

Две жительницы Санкт-Петербурга погибли в утреннем ДТП на гдовской трассе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД ГИБДД России по Псковской области.

Водитель автомобиля Renault - 51-летняя женщина не выбрала безопасный скоростной режим, «в результате не справилась с управлением и съехала в левый придорожный кювет с последующим опрокидыванием в реку».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое: сама водитель и 81-летняя пассажирка.