В Стругокрасненском районе в результате ДТП погиб водитель

23:45, 19 декабря 2021, ПАИ

Сегодня вечером на 238-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель произошло ДТП, передаёт корреспондент газеты «Струги».

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Рено-Сандера», житель Санкт-Петербурга, двигаясь со стороны Пскова в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением, съехал в канаву и перевернулся. Машина оказалась в болоте. Водитель погиб.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вытащили транспортное средство из водоёма и деблокировали тело погибшего. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.



Фото: Газеты «Струги»



Фото: Газеты «Струги»



Фото: Газеты «Струги»



Фото: Газеты «Струги»







Ранее ПАИ писало, что две жительницы Санкт-Петербурга погибли в утреннем ДТП на гдовской трассе.