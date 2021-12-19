В Стругокрасненском районе в результате ДТП погиб водитель
Сегодня вечером на 238-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель произошло ДТП, передаёт корреспондент газеты «Струги».
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Рено-Сандера», житель Санкт-Петербурга, двигаясь со стороны Пскова в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением, съехал в канаву и перевернулся. Машина оказалась в болоте. Водитель погиб.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вытащили транспортное средство из водоёма и деблокировали тело погибшего. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее ПАИ писало, что две жительницы Санкт-Петербурга погибли в утреннем ДТП на гдовской трассе.
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