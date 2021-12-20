На 80-100% будут загружены псковские отели в новогодние праздники

09:20, 20 декабря 2021, ПАИ

Псковские отели будут загружены на 80-100% в новогодние праздники. Об этом в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» рассказала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

В районах загрузка в отелях составит 20-60%. Она добавила, что многие базы отдыха в Печорском районе ещё не заполнены.

Марина Егорова рекомендовала туристам побывать в Острове, чтобы посмотреть мосты, а также экскурсию на аэролодке на Талабские острова.

«В Великих Луках прекрасный динопарк, в Пскове чудесно украшенный Финский парк, - отметила Егорова. – А также катание на снегоходах в Полистовском заповеднике».