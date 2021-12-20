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Культура

Семь музыкальных фестивалей прошли в Псковской области в 2021 году

В 2021 году в Псковской области прошли семь музыкальных фестивалей. Об этом заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 20 декабря.

По словам Барышниковой, Псковская областная филармония за 3-4 года выросла в плане проведения фестивалей.

Кроме того, она считает, что по культурным мероприятиям Пскова декабрь получился «очень насыщенным». «24 декабря [состоится. – Ред.] наш традиционный проект «Венский Новый год». Сейчас осталось всего несколько билетов. 25 декабря — «Щелкунчик» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра с песочной анимацией. Первый концерт уже продан, на днях запустили второй такой концерт в продажу. 29 декабря — концерт ансамбля «Псков» и презентация нового альбома. Программа новая, красивая и очень яркая. Всеми способами для людей создаем новогоднее настроение», - рассказала Барышникова.

Кроме того, она отметила, что на новогодних каникулах в БКЗ пройдет несколько концертов: Псков посетят «Песняры», а также 6 января состоится концерт «Джаз в Рождество» с участием Аркадия Галковского.

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