Восемь сараев и баня сгорели в Великолукском районе

09:50, 20 декабря 2021, ПАИ

В Великолукском районе сгорели восемь сараев и баня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

18 декабря в 07:28 в деревне Борки Великолукского района на улице Пионерской сгорели восемь придомовых сараев и баня. Предположительной причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

17 декабря в 05:26 в Опочке на улице 2-я Советская в жилом доме сгорела кровля, выгорело помещение изнутри. Причина – неисправность дровяного котла.

18 декабря в 02:52 в Опочке на улице Московской в бане огнём повреждены стена и кровля. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в бане.

В 10:59 в Печорах на улице Рижской в двухкомнатной квартире на втором этаже многоквартирного дома в комнате сгорели диван, кресло и шкаф. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 15:28 в деревне Забелевица Пустошкинского района в бане сгорела кровля. Причиной стало неисправность трубы отопительной печи.

В 18:00 в Великих Луках в Летном переулке в жилом доме выгорело помещение котельной на цокольном этаже, кухня на первом этаже, а также комната на втором этаже. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования внутри котельной.

В 22:34 в Красногородске из-за неисправности печного оборудования сгорела баня.