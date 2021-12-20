Выставка колокольчиков действует в Псковском музее

10:15, 20 декабря 2021, ПАИ

До 30 января 2022 года в главном здании Псковского музея-заповедника в фойе второго этажа действует выставка «Колокольчик среброзвонный». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

История колокола насчитывает более 4000 лет. Колокольчики и бубенчики были обнаружены учеными в быту многих народов: египтян, евреев, этрусков, скифов, римлян, греков, китайцев. Самые ранние из найденных имели небольшие размеры и были изготовлены в Китае. В Европе они появляются на несколько тысяч лет позже. На Руси появление первого колокола датируется концом X в., практически одновременно с принятием христианства.

На Руси колокольчики имели множество функций – были они ямскими, коридорными, настольными (для вызова прислуги), свадебными, рыбацкими. Часто колокольчик выполнял функцию сигнального средства. В конце XVII в. в России ввели первые регулярные почтовые линии: кибитки с почтой двигались по дорожному расписанию, с ямщиками, от стана к стану. Дороги для этого расширили, лошадей стали запрягать не «гусем», а в ряд, «тройкой». Изначально сигналом о прибытии упряжки должен был быть рожок, но он в России не прижился, и ямщики, как правило, просто свистели. Позже ввели в обиход более подходящий «инструмент» – колокольчик, который надолго стал почтовым атрибутом. Его звон обязывал всех уступать дорогу почтовой тройке. Колокольчик, помимо утилитарного, имел и художественно-эмоциональное значение – всю дальнюю дорогу он радовал своим звоном сердце, отгоняя скучные думы, являлся своеобразной мелодией для песен.

Мастерство в литье колокольчиков в России достигло вершины в XIX в. Долгое время это был кустарный промысел: мастера-самоучки проживали вдоль почтовых трактов. В конце столетия наряду с мелкими фабричками-мастерскими действовали солидные литейные заводы. Сложились центры литья: Валдай, Касимов, Слободской, Тюмень, Вологда, Павлово, Рязань, Чебоксары, Пурех в Нижегородской губернии.

Изготовлением свадебных колокольцев и почтовых колокольчиков славились в XIX в. мастера Поповы, Желваковы, Ситниковы. Слободской и его окрестности (Стулово) являлись одним из немногих районов России, где отливались чугунные колокольчики. Их изготовителями в начале XIX в. были Василий Бородин и Василий Макушин. Одним из главных центров поддужно-колокольного промысла был город Касимов. Самый первый известный датированный колокольчик был отлит там в 1804 г. Наиболее известные мастера XIX в. – Иван и Николай Кисловы.

На выставке представлены металлические колокольчики XIX-XX вв. из собрания Псково-Изборского музея-заповедника. Вход на выставку свободный.