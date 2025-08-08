Какие лекарства и продукты могут негативно влиять на лактацию, объяснила врач

17:55, 08 августа 2025, ПАИ

Какие лекарства и продукты могут негативно влиять на лактацию, объяснила врач-неонатолог отделения физиологии новорождённых, консультант по грудному вскармливанию Псковского клинического перинатального центра Кристина Покровская в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.

«Понятно, что женщина может заболеть и так далее и у препаратов мы всегда смотрим инструкцию, где указано, возможно ли продолжать грудное вскармливание на фоне получения данного препарата. Сейчас, в принципе, если именно антибиотикотерапия, как правило, она разрешена с грудным вскармливанием», – рассказала гостья студии.

Есть препараты, которые исключают грудное вскармливание, если женщина получает противоопухолевую терапию, противосудорожную терапию, а также радиоактивные препараты.

Среди продуктов следует ограничить употребление тех, которые могут вызвать аллергию: цитрусовые, всё красное (помидор), продукты с большой жирностью, мёд, орехи. «Здоровый образ жизни, конечно, приоритет», – отметила врач.