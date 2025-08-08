Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалист озвучила минимальный срок грудного вскармливания, приносящий пользу ребёнку

Минимальный срок грудного вскармливания, приносящий пользу ребёнку, озвучила врач-неонатолог отделения физиологии новорождённых, консультант по грудному вскармливанию Псковского клинического перинатального центра Кристина Покровская в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.

Фото: ПАИ

«Если ориентироваться по ВОЗ, то они рекомендуют до 18–24 месяцев, то есть до двух лет», – уточнила гостья студии.

Она заметила, что в первые шесть месяцев обязательно грудное вскармливание, поскольку мама защищает своими антителами от определённых заболеваний малыша. После уже вводится прикорм, который постепенно вытесняет грудное вскармливание. Когда ребёнку больше года, он уже не получает в нужном объёме компоненты, которые необходимы, поскольку состав молока меняется.

«Поэтому такой потребности кормить дальше в качестве еды не требуется», – подчеркнула специалист.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2025

Продолжается благоустройство территории у дома №67 на Рижском проспекте в Пскове
08 августа 2025

Псковская область планирует сотрудничать с ведомствами Херсонской области по повышению финграмотности населения
08 августа 2025

Образовательный семинара для специалистов в сфере молодёжной политики пройдёт в Печорах
08 августа 2025

О грудном вскармливании поговорили на «Серебряном дожде». Главное
08 августа 2025

Какие лекарства и продукты могут негативно влиять на лактацию, объяснила врач
08 августа 2025

Специалист озвучила минимальный срок грудного вскармливания, приносящий пользу ребёнку
08 августа 2025

Грудное вскармливание и импланты: врач из Пскова развеяла опасения
08 августа 2025

Псковский врач развеяла миф о влиянии вскармливания на форму груди

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...