Специалист озвучила минимальный срок грудного вскармливания, приносящий пользу ребёнку

17:46, 08 августа 2025, ПАИ

Минимальный срок грудного вскармливания, приносящий пользу ребёнку, озвучила врач-неонатолог отделения физиологии новорождённых, консультант по грудному вскармливанию Псковского клинического перинатального центра Кристина Покровская в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.

«Если ориентироваться по ВОЗ, то они рекомендуют до 18–24 месяцев, то есть до двух лет», – уточнила гостья студии.

Она заметила, что в первые шесть месяцев обязательно грудное вскармливание, поскольку мама защищает своими антителами от определённых заболеваний малыша. После уже вводится прикорм, который постепенно вытесняет грудное вскармливание. Когда ребёнку больше года, он уже не получает в нужном объёме компоненты, которые необходимы, поскольку состав молока меняется.

«Поэтому такой потребности кормить дальше в качестве еды не требуется», – подчеркнула специалист.