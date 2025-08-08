О грудном вскармливании поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Врач-неонатолог отделения физиологии новорождённых, консультант по грудному вскармливанию Псковского клинического перинатального центра Кристина Покровская стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 8 августа.
Главное из эфира:
- самое лучшее, что может предложить мама своему ребёнку, – это грудное молоко. Оно имеет сбалансированный состав;
- какая бы смесь ни была на рынке, она не может быть максимально приближенной к грудному молоку;
- псковички всё чаще выбирают грудное вскармливание для новорождённых;
- если обратиться к показателю выписанных детей на искусственном вскармливании, в 2022 году он составлял 13 %, а в 2024-м – 4 %;
- «Есть ситуации, когда женщина отказывается от грудного вскармливания, поскольку меняется форма груди и это не очень красиво. Однако этот миф можно сразу же развеять: грудь действительно меняется во время беременности, когда организм готовится к кормлению. В период лактации она приобретает определённую форму, а после ухода с грудного вскармливания всё это ремоделируется», – отметила врач;
- также мифом является то, что с имплантами нельзя кормить грудью;
- минимальный срок грудного вскармливания, приносящий пользу ребёнку, – шесть месяцев;
- есть препараты, которые исключают грудное вскармливание: если женщина получает противоопухолевую, противосудорожную терапию, а также радиоактивные препараты;
- следует ограничить употребление тех продуктов, которые могут вызвать аллергию: это цитрусовые, все красные (помидор), продукты с большой жирностью, мёд, орехи.
