Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О грудном вскармливании поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Врач-неонатолог отделения физиологии новорождённых, консультант по грудному вскармливанию Псковского клинического перинатального центра Кристина Покровская стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 8 августа.

Главное из эфира:

  • самое лучшее, что может предложить мама своему ребёнку, – это грудное молоко. Оно имеет сбалансированный состав;
  • какая бы смесь ни была на рынке, она не может быть максимально приближенной к грудному молоку;
  • псковички всё чаще выбирают грудное вскармливание для новорождённых;
  • если обратиться к показателю выписанных детей на искусственном вскармливании, в 2022 году он составлял 13 %, а в 2024-м – 4 %;
  • «Есть ситуации, когда женщина отказывается от грудного вскармливания, поскольку меняется форма груди и это не очень красиво. Однако этот миф можно сразу же развеять: грудь действительно меняется во время беременности, когда организм готовится к кормлению. В период лактации она приобретает определённую форму, а после ухода с грудного вскармливания всё это ремоделируется», – отметила врач;
  • также мифом является то, что с имплантами нельзя кормить грудью;
  • минимальный срок грудного вскармливания, приносящий пользу ребёнку, – шесть месяцев;
  • есть препараты, которые исключают грудное вскармливание: если женщина получает противоопухолевую, противосудорожную терапию, а также радиоактивные препараты;
  • следует ограничить употребление тех продуктов, которые могут вызвать аллергию: это цитрусовые, все красные (помидор), продукты с большой жирностью, мёд, орехи.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2025

Продолжается благоустройство территории у дома №67 на Рижском проспекте в Пскове
08 августа 2025

Псковская область планирует сотрудничать с ведомствами Херсонской области по повышению финграмотности населения
08 августа 2025

Образовательный семинара для специалистов в сфере молодёжной политики пройдёт в Печорах
08 августа 2025

О грудном вскармливании поговорили на «Серебряном дожде». Главное
08 августа 2025

Какие лекарства и продукты могут негативно влиять на лактацию, объяснила врач
08 августа 2025

Специалист озвучила минимальный срок грудного вскармливания, приносящий пользу ребёнку
08 августа 2025

Грудное вскармливание и импланты: врач из Пскова развеяла опасения
08 августа 2025

Псковский врач развеяла миф о влиянии вскармливания на форму груди

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...