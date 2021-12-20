67 малышей родились в Пскове на прошедшей неделе

10:48, 20 декабря 2021, ПАИ

67 малышей родились в Псковском перинатальном центре на прошедшей неделе с 13 по 19 декабря. Об этом сообщается в официальном Instagram учреждения.

На свет в Пскове появились 28 девочек и 39 мальчиков.

Ранее сообщалось, что у перинатального центра появился свой аккаунт в Instagram, там можно следить за последними новостями и задавать вопросы специалистам.