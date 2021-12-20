67 малышей родились в Пскове на прошедшей неделе
67 малышей родились в Псковском перинатальном центре на прошедшей неделе с 13 по 19 декабря. Об этом сообщается в официальном Instagram учреждения.
На свет в Пскове появились 28 девочек и 39 мальчиков.
Ранее сообщалось, что у перинатального центра появился свой аккаунт в Instagram, там можно следить за последними новостями и задавать вопросы специалистам.
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