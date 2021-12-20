Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области

11:42, 20 декабря 2021, ПАИ

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Количество погибших от инфекции в регионе увеличилось до 1 195 человек. Заразились коронавирусом еще 167 жителей Псковской области, выздоровели за сутки 373 человека.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.