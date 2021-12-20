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Общество

229 обращений поступило «Экопрому» через Центр управления регионом

229 обращений поступило в адрес филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») через Центр управления регионом (ЦУР). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

22 июля на встрече сотрудников регионального оператора по обращению с ТКО с представителями ЦУРа была достигнута договорённость о совместной работе по обращениям граждан из соцсетей.

Большая часть поступивших в адрес «Экопрома» обращений касается свалок и вывоза мусора (181 обращение), на втором месте - благоустройство контейнерных площадок (23 обращения), на третьем - вопросы, касающиеся перерасчета (13 обращений). Единичные обращения касались предоставления документов, организации спецпроектов, вакансий.

Больше всего вопросов поступило из Пскова и Псковского района (107 обращений), Себежского района (34), Невельского, Печорского и Великолукского районов (по 12). Меньше всего обращений зарегистрировано по Пустошкинскому и Новосокольническому районам (по 1).

Все поступающие обращения обрабатываются в течении пары часов, обратный ответ заявителям дается практически сразу же.

Напомним, региональный оператор по обращению с ТКО — филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») начал подводить итоги работы за год. Ранее говорилось о ликвидации несанкционированных свалок. 

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