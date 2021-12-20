В большинстве районов Псковской области план вакцинации выполнен на 70%

12:36, 20 декабря 2021, ПАИ

Большая часть районов Псковской области приблизилась к отметке 70% по количеству привитых от коронавируса граждан. Об этом доложила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на традиционном совещании главы региона Михаила Ведерникова по эпидемиологической обстановке 20 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По словам Веры Емельяновой, темпы вакцинации на территории Псковской области замедлились, но «прирост есть». В настоящее время только в пяти муниципалитетах доля вакцинированных остается на уровне 49%. На прошлой неделе в рамках исполнения поручения губернатора в отстающих районах были проведены выездные заседания оперативных штабов, на которых даны практические и организационные рекомендации по выправлению ситуации.

Напомним, темпы заболеваемости ковидом в Псковской области снизились почти вдвое. В связи с этим в регионе продолжается оптимизация коечного фонда.