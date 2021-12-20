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Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ зимой предпочитают катание на коньках

Многие из нас с детства помнят разнообразные зимние развлечения. Это и катание на коньках, игра в хоккей, и катание на лыжах и санках, снежки, ледянки и прочее. Псковское агентство информации представляет результаты пользовательского опроса, которые показывают, какие зимние развлечения популярны у наших зрителей и читателей сейчас.

Большинство участников опроса зимой предпочитают кататься на коньках и играть в хоккей. За этот вариант проголосовало чуть больше 65% респондентов. 6,5% предпочитают прогулки на лыжах. Около 1% посещают загородные базы и катаются на горных лыжах и сноубордах. Для 7% лучшее зимнее развлечение - это катание на ватрушках, а около 19% не жалуют зиму и предпочитают сидеть дома в тепле.

Согласно результатам опроса онлайн-сервиса Туту.ру, 25% россиян любят гулять по зимнему городу или лесу. Еще 24% получают радость от катания на коньках, лыжах, санках.
Каждый пятый опрошенный признался, что предпочитает «лежать на диване» и «ничего не делать». Для 13% самый приятный досуг зимой — просмотр фильмов и сериалов. Еще 6% ходят в гости к друзьям и родственникам, а 2% играют в снежки и лепят снеговиков.

Сайт KP.RU проводил своё исследование и приводит следующие данные. Больше половины участников заявили, что любят гулять по заснеженным паркам и выбираться на природу. 63% респондентов признались, что активные зимние развлечения не для них. 12% опрошенных любимым зимним занятием назвали катание на коньках и игры в хоккей. 11% выбрали лыжи и сноуборд. А еще 8% россиян признались, что для них самое любимое занятие с детства – игра в снежки.

О том, где можно покататься на коньках в Пскове, читайте в других наших материалах.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто – достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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