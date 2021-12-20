20-градусные морозы ожидаются в Псковской области в ближайшие дни
В Псковской области в ближайшие дни ожидаются 20-градусные морозы. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет «АиФ-Псков».
С 21 по 23 декабря на территории региона ожидаются морозные дни. Температура воздуха в отдельные дни ночью составит -20 градусов, днём -10…-15 градусов. Также возможен небольшой снег.
«Низкие температуры характерны для второй половины декабря в Псковской области. Дни короткие и прогрев минимальный», - отметила Тала Нещадимова. При этом псковичей в это время ждут ясные солнечные дни.
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