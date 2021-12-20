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Культура

Памятник археологии XV века разрушили рабочие в Гдовском районе

Фото Археологического центра Псковской области

В деревне Кобылье Городище, в которой нашли остатки средневековой крепости, рабочие в ходе земляных работ разрушили остатки крепости XV века, пишет «АиФ-Псков».

Около месяца назад археологи обнаружили в селе Кобылье Городище Гдовского района остатки древней крепостной стены, построенной в 1462 году. К концу полевого сезона, 2 декабря, археологи из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены вернуться в Псков.

В это же самое время рабочие, несмотря на двадцатиградусный мороз, выкопали траншею на месте крепости. В результате на площади без малого ста квадратных метров был полностью уничтожен культурный слой крепости Кобыла (XV века) и Кобыльского погоста (XVI-XVII веков). Подробнее читайте здесь>>>.

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