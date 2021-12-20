Сотрудники Псково-Изборского музея остались под впечатлением от подарка губернатора

16:56, 20 декабря 2021, ПАИ

Сотрудники Псково-Изборского музея остались под впечатлением от подарка губернатора. Об этом они написали в комментариях под постом Михаила Ведерникова о передаче музею старинной шпаги.

Работники музея отметили, что очень заинтересованы экспонатом, и поблагодарили главу региона за визит и сотрудничество. Также они выразили надежду, что тесное и продуктивное взаимодействие музея и администрации области не только продолжится, но и будет укрепляться.

«Скажем прямо – музейщики под большим впечатлением от подарка Михаила Юрьевича и оценили его по достоинству. Шпагу, действительно, сейчас изучают. Это весьма любопытный экземпляр. Обязательно напишем про него», – написали сотрудники учреждения.

15 декабря Управление Министерства культуры РФ по СЗФО передало в фонд Псково-Изборского музея-заповедника 217 уникальных предметов, которые изъяли в ходе незаконного перемещения через государственную границу. «Вдохновившись, тоже решил внести свой вклад в коллекцию музея-заповедника: пожертвовал старинную шпагу, приобретённую мной по случаю во время службы на Кавказе», – рассказал Михаил Ведерников.