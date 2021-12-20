Портал Kinomail назвал самой популярной актрисой года Юлию Пересильд
Портал Kinomail традиционно под конец года подвёл кинематографические итоги. Самой популярной актрисой по итогам зрительского голосования признана уроженка Пскова Юлия Пересильд.
«Для этой актрисы недостаточно просто сниматься в кино (даже если один из фильмов приглашают представить на красной дорожке в Каннах) или играть на сцене. Вооружившись улыбкой и бесстрашием, Юлия Пересильд берёт и достигает космических высот. В самом прямом смысле! Невозможно представить, как ей это удаётся. Возможно лишь восхищаться», – прокомментировали обозреватели портала достижение актрисы.
Напомним, что Юлия Пересильд 5 октября 2021 года отправилась в составе команды «Союз МС-19» на Международную космическую станцию для участия в киносъёмках фильма «Вызов». ПАИ пристально следило за всеми событиями. Если вы пропустили что-то из космического путешествия Юлии Пересильд, можно восполнить пробелы, перейдя по ссылке, где собраны все новости о подготовке и полёте актрисы.
В топ-10 популярных актрис также вошли Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова (лидер прошлого года), Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Ирина Розанова, Виктория Толстоганова и Ольга Бодрова.