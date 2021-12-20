Портал Kinomail назвал самой популярной актрисой года Юлию Пересильд

20:18, 20 декабря 2021, ПАИ

Портал Kinomail традиционно под конец года подвёл кинематографические итоги. Самой популярной актрисой по итогам зрительского голосования признана уроженка Пскова Юлия Пересильд.

«Для этой актрисы недостаточно просто сниматься в кино (даже если один из фильмов приглашают представить на красной дорожке в Каннах) или играть на сцене. Вооружившись улыбкой и бесстрашием, Юлия Пересильд берёт и достигает космических высот. В самом прямом смысле! Невозможно представить, как ей это удаётся. Возможно лишь восхищаться», – прокомментировали обозреватели портала достижение актрисы.

Напомним, что Юлия Пересильд 5 октября 2021 года отправилась в составе команды «Союз МС-19» на Международную космическую станцию для участия в киносъёмках фильма «Вызов». ПАИ пристально следило за всеми событиями. Если вы пропустили что-то из космического путешествия Юлии Пересильд, можно восполнить пробелы, перейдя по ссылке, где собраны все новости о подготовке и полёте актрисы.

В топ-10 популярных актрис также вошли Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова (лидер прошлого года), Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Ирина Розанова, Виктория Толстоганова и Ольга Бодрова.