Самый популярный у туристов объект нацпроекта БКД назвали в псковском комитете по транспорту

10:58, 21 декабря 2021, ПАИ

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Самым туристическим объектом нацпроекта в Псковской области этого года можно смело назвать дорогу, ведущую к Пушкинским Горам, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

По словам специалистов, посёлок ежедневно посещают российские и зарубежные туристы. «Живописные панорамы, чистый и свежий воздух, а также ряд достопримечательностей, связанных с именем великого русского поэта А. С. Пушкина, никого не оставляют равнодушным», – пояснили в комитете.

В 2021 году было отремонтировано 4,35 км Пушкиногорского шоссе: восстановлена обочина и виражи, отремонтировано дорожное покрытие, на обочинах устранены просадки и укреплены песчано-гравийно-щебеночной смесью. Кроме того, грунтовую часть обочины засеяли травой, восстановили водоотвод с проезжей части, отремонтировали и прочистили водопропускные трубы. Также подрядчик привел в порядок автобусные остановки, установил скамейки и урны.

До 30 июля 2023 года будет отремонтирована автомобильная дорога Новгородка – Пушкинские Горы.