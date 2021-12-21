Минздрав внес вакцинацию подростков от COVID в календарь прививок

11:07, 21 декабря 2021, ПАИ

Министерство здравоохранения РФ внесло добровольную вакцинацию от коронавируса подростков в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Приказ, подписанный министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дети в возрасте от 12 до 17 лет (включительно) смогут сделать прививку при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Согласно содержанию документа, подростки отнесены к третьему уровню приоритета. Их будут прививать после людей с хроническими заболеваниями, медработников, людей старше 60 лет, студентов, работников сферы обслуживания и ряда других.