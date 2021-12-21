Электронная топографическая карта теплосетей появится в Пскове
Электронная топографическая карта теплосетей появится в Пскове к марту 2022 года. Об этом рассказал директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире проекта ПАИ-live.
Он сообщил, что движение предприятия в сторону цифровизации – это веление времени, и проанонсировал появление электронной карты псковских тепловых сетей.
«Мы заканчиваем большую работу: мы постарались проинвентаризировать все сети, которые находятся в городе, еще раз в течение года прошли своими ногами все, пощупали, посмотрели и нанесли на электронную топографическую основу», – сообщил директор ПТС.
По его словам, появление электронной карты сильно упростит работу сотрудникам предприятия. Полное интервью смотрите здесь>>>.
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