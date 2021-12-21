В Псковской области живут удивительные люди, считает директор Роскультцентра

11:42, 21 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области живут удивительные люди, заявила директор Центра поддержки молодежных творческих инициатив Марина Абрамова в ходе пресс-подхода 21 декабря.

Она отметила, что креативные индустрии есть там, где появляется творческий продукт, который можно монетизировать или перевести в бизнес, - это IT, урбанистика, архитектура, компьютерная графика. «Во всех креативных индустриях первичен человек, потому что это творческий продукт либо интеллектуальный. И развивать креативные индустрии нужно там, где есть определенные звезды, заинтересованные люди. Новый лидер нашего креативного будущего — это человек не только с высоким интеллектом, но и человек с большим сердцем, потому что надо иначе чувствовать», - подчеркнула Марина Абрамова.

По её словам, в Псковской области всё сложилось — здесь удивительные люди, удивительный культурный ландшафт. «И, самое главное, мы видим большую готовность от руководства региона, у вас потрясающий губернатор. Я думаю, что всё получится, потому что человеческая ценность в Пскове очень высокая», - добавила директор Роскультцентра.

Напомним, сегодня администрация Псковской области заключила соглашение о сотрудничестве с федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр поддержки молодежных творческих инициатив».