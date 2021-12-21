Согласительная комиссия одобрила итоговую таблицу поправок к областному бюджету

11:49, 21 декабря 2021, ПАИ

Согласительная комиссия провела заключительное заседание. Предметом обсуждения стал объёмный пакет поправок за счёт поступления федеральных средств и новые расходные статьи бюджета, появившиеся по итогам прошедших трёх заседаний, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Сегодня мы рассматриваем поправки губернатора, подготовленные в соответствии с поступившими дополнительными федеральными средствами», - обозначил итоговый вопрос сопредседатель согласительной комиссии Александр Братчиков и передал слово для доклада вице-губернатору, председателю областного комитета по финансам Татьяне Бариновой.

«Пакет поправок получился достаточно объёмным, потому что дополнительные федеральные средства очень значительные – 5 млрд 57 млн рублей», - отметила финансист. Татьяна Баринова и подробно озвучила цифры расходов по направлениям.

Дотация на выравнивание бюджетной сбалансированности возросла на 468,5 млн рублей, на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы регион получил 621,5 млн рублей. Дополнительные средства будут направлены на обеспечение комплексного развития сельских территорий, на модернизацию объектов питьевого водоснабжения, на поддержку сельского хозяйства, на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения и другие цели.

«Обращу внимание, что на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году выделено дополнительное финансирование в сумме 1,3 млрд рублей, на 23-й год – это уже 2 млдр 677 млн рублей, а в 2024-м – 3,9 млрд рублей», - отметила Татьяна Баринова.

Отдельно вице-губернатор остановилась на поправках, подготовленных по результатам работы согласительной комиссии. В бюджете появилась строка расходов на закупку оборудования в фельдшерско-акушерские пункты для реализации лекарственных препаратов – 5 млн рублей. 8 млн рублей предусматривается на обеспечение больных сахарным диабетом детей датчиками для системы мониторинга глюкозы, 2 млн рублей выделено на подготовку проектно-сметной документации для открытия в Пскове медицинского вытрезвителя.

Члены согласительной комиссии от администрации области и Собрания депутатов единогласно поддержали представленные поправки с рекомендацией вернуться к первому чтению бюджета для пересмотра его основных параметров.

«Прошло 4 заседания согласительной комиссии, на которых рассмотрено порядка 35 вопросов, и по всем принято согласованное решение. Безусловно, некоторые предложения были отклонены, потому что не определены источники финансирования, но в целом я считаю, что согласительная комиссия отработала очень хорошо и конструктивно», - подытожил Александр Братчиков результат, достигнутый в рамках бюджетного процесса.

Вице-спикер напомнил, что в согласительной комиссии работали представители всех парламентских партий, что, по словам сопредседателя согласительной комиссии, добавило напряжения в дискуссию, но позволило учесть мнение избирателей -сторонников оппозиционных партий.

Взаимодействие исполнительной и законодательной власти Александр Братчиков охарактеризовал как рабочее. «Если бы я сказал, что всё проходит легко, это была бы неправда. Это рабочие отношения. Мы понимаем, что возможности областного бюджета не безграничны, а представители исполнительной власти понимают, что депутаты находятся ближе к жителям и транслируют их обращения с мест», - отметил вице-спикер.

22 декабря изменённый проект областного финансового документа рассмотрят все парламентские комитеты. На следующий день на сессии регионального парламента депутаты сначала вернутся к первому чтению проекта, после чего состоится второе и третье чтение закона о бюджете.