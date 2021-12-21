Михаил Ведерников: Псковскую область в ближайшие годы ожидает больше неблагоприятных погодных явлений
В ближайшие годы Псковскую и Новгородскую области ожидает больше неблагоприятных погодных явлений. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.
«К сожалению, Псковская и Новгородская области в ближайшие годы попадают в ситуацию, когда таких явлений будет больше и последствия будут более серьёзными», - сказал Ведерников.
По его словам, 2021 год принял на себя все вызовы прошлого года: это коронавирус, непростое экономическое положение региона и новый штамм. «Спадающая волна заболеваемости коронавирусом была серьезная, сложная, болезненно сказалась на системе здравоохранения», - добавил глава региона.
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