Михаил Ведерников: Псковскую область в ближайшие годы ожидает больше неблагоприятных погодных явлений

13:23, 21 декабря 2021, ПАИ

В ближайшие годы Псковскую и Новгородскую области ожидает больше неблагоприятных погодных явлений. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.

«К сожалению, Псковская и Новгородская области в ближайшие годы попадают в ситуацию, когда таких явлений будет больше и последствия будут более серьёзными», - сказал Ведерников.

По его словам, 2021 год принял на себя все вызовы прошлого года: это коронавирус, непростое экономическое положение региона и новый штамм. «Спадающая волна заболеваемости коронавирусом была серьезная, сложная, болезненно сказалась на системе здравоохранения», - добавил глава региона.