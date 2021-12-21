Псковский губернатор: В регионе наблюдаются недостаточные темпы вакцинации от COVID-19
В Псковской области наблюдаются недостаточные темпы вакцинации населения от COVID-19. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».
По словам главы региона, нельзя сказать, что «борьба за сознание людей» проиграна в Псковской области, поскольку низкие темпы вакцинации связаны с тем, что в самом начале прививочной кампании было много противоречивой информации и «люди немного запутались».
«64,2% уровень вакцинации на сегодняшний день. Процент не достигаем, коронавирус рядом и приносит неудобства и проблемы», - сказал Михаил Ведерников, призвав еще раз жителей Псковской области пройти вакцинацию против COVID-19 и защитить себя.
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Псковский губернатор: В регионе наблюдаются недостаточные темпы вакцинации от COVID-19