Михаил Ведерников: Ситуацию с коронавирусом в Псковской области усложняет ее географическое положение

13:30, 21 декабря 2021, ПАИ

Усложняет ситуацию с коронавирусом в Псковской области её географическое положение. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.

Он отметил, что сейчас в Псковской области регистрируют устойчивое снижение заболеваемости.

«Мы традиционно находимся вверху списка среди 15 регионов, где уровень заболеваемости высокий. На наш взгляд, обусловлено это в первую очередь географическим положением и близостью к границе. Достаточно большой поток грузов, грузовых автомобилей, ну и, безусловно, сказывается расположение региона между Санкт-Петербургом и Москвой», – сообщил Михаил Ведерников.

По словам главы региона, в Псковской области фактическое количество людей, которые находятся одновременно на территории региона, в 2-2,5 раза выше, чем официальное количество жителей, что дает дополнительную нагрузку на сети, здравоохранение, транспорт, общепит и т. д. Причиной этого часто являются приезжающие на отдых из других уголков России дачники.

Также губернатор отметил, что Псковская область входит в пятерку регионов с преобладающим количеством пожилых людей, что создает дополнительные риски.