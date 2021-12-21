Михаил Ведерников: Дефицит медицинских кадров в Псковской области сократился на 4%

13:31, 21 декабря 2021, ПАИ

Дефицит медицинских кадров в Псковской области сократился на 4%, сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Нам удалось немного переломить негативную тенденцию», - отметил губернатор.

По его словам, несмотря ни на что, в этом году региональная система здравоохранения нигде не дала сбой. «Конечно, есть проблемные моменты с ПЦР-тестами, с вызовом ковидной бригады. Но у нас кадровый дефицит, перегрузка врачей. Один врач работает за троих-четверых», - констатировал Михаил Ведерников.