Михаил Ведерников: Депутаты всех фракций глубоко погрузились в параметры бюджета

13:35, 21 декабря 2021, ПАИ

Депутаты всех фракций глубоко погрузились в параметры бюджета, качество предложений выше, чем было ранее. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря, говоря о серии консультаций с фракциями Псковского областного Собрания по проекту регионального бюджета на 2022 год и плановый двухлетний период.

Глава региона напомнил, что 20 декабря, в преддверии бюджетного послания облсобранию, встретился с депутатами и остался доволен общением.

Михаил Ведерников также рассказал, что существенно сократить количество депутатов в областном Собрании было правильным решением. По его словам, теперь это мобильная рабочая структура, при этом в законодательном органе представлена палитра политического многообразия. Губернатор добавил, что избирательная кампания в регионе проходила открыто, честно и чисто, ни одного серьезного нарушения не было.