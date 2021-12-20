Михаил Ведерников: Депутаты всех фракций глубоко погрузились в параметры бюджета
Депутаты всех фракций глубоко погрузились в параметры бюджета, качество предложений выше, чем было ранее. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря, говоря о серии консультаций с фракциями Псковского областного Собрания по проекту регионального бюджета на 2022 год и плановый двухлетний период.
Глава региона напомнил, что 20 декабря, в преддверии бюджетного послания облсобранию, встретился с депутатами и остался доволен общением.
Михаил Ведерников также рассказал, что существенно сократить количество депутатов в областном Собрании было правильным решением. По его словам, теперь это мобильная рабочая структура, при этом в законодательном органе представлена палитра политического многообразия. Губернатор добавил, что избирательная кампания в регионе проходила открыто, честно и чисто, ни одного серьезного нарушения не было.
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