Доходы бюджета Псковской области выросли более чем на 12% по сравнению с прошлым годом

19:53, 20 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 20 декабря, провёл серию консультаций с фракциями Псковского областного Собрания депутатов по проекту регионального бюджета на 2022 год и плановый двухлетний период. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. В обсуждении бюджетных параметров участвовали представители всех парламентских фракций: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей», «Яблока». В совместной работе в режиме видеоконференции также приняли участие вице-губернаторы и руководители органов исполнительной власти региона.

Подводя итоги уходящего года, глава региона поблагодарил депутатский корпус за конструктивную работу как прошлого, так и текущего созыва. «Кропотливым трудом, слаженной совместной работой нам снова удалось сделать время непростых испытаний периодом значимых достижений для нашей Псковской области. Прежде всего общими усилиями в течение года мы значительно увеличили доходную часть бюджета», — подчеркнул Михаил Ведерников и напомнил, что к концу года доходы регионального бюджета остаются рекордными — 49 млрд рублей, что выше прошлогоднего значения более чем на 12 %.

Такой рост стал возможен благодаря значительной федеральной поддержке. Так, например, 1,7 млрд рублей поступило дополнительно в дорожный фонд области, размер которого вырос до 10 млрд рублей. Выделенные средства позволили привести в порядок 212 км дорог местного и регионального значений. Дотация в размере 3 млрд рублей получена на обеспечение сбалансированности бюджета, в том числе 210 млн рублей — на подготовку проектной документации на модернизацию инфраструктуры приграничных территорий. Выстраивание конструктивной работы с федеральным центром, заметил губернатор, будет продолжено в том же ключе. Особый акцент он сделал на поддержке, которая в ряде направлений оказывается со стороны первого заместителя председателя Совета Федерации, сенатора от Псковской области Андрея Турчака.

Также на встрече с фракциями губернатор обозначил основные показатели регионального бюджета на следующий год. Доходы составят почти 48 млрд рублей, расходы — 52 млрд рублей. «Бюджет, безусловно, остаётся социально ориентированным. Направления здравоохранения, образования и соцзащиты формируют более 50 % расходов», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Так, финансирование сферы образования составит более 10 млрд рублей, причём почти 1,5 млрд рублей из федерального бюджета планируется направить на капитальные ремонты образовательных учреждений. Заявка от региона на федеральном уровне одобрена полностью.

На здравоохранение запланированы расходы в размере 6,5 млрд рублей. Крупнейшими статьями расходов станут закупка высокотехнологического оборудования и реализация госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения. Во всех районах области планируется построить более 40 ФАПов. Также будет поддержано предложение спикера Собрания Александра Котова, которое было озвучено в рамках согласительной комиссии, в части организации продажи лекарственных препаратов в ФАПах. На эти цели в следующем году будет направлено 5 млн рублей.

Михаил Ведерников сообщил, что региональные власти поддержат также обращения граждан относительно финансирования систем мониторинга уровня глюкозы в крови у детей с сахарным диабетом. На эти цели в бюджете следующего года будет предусмотрено 8 млн рублей.

По линии социальной поддержки и реализации демографической политики расходы запланированы на уровне почти 9,2 млрд рублей. По замечанию губернатора, будет увеличено финансирование одной из эффективных мер поддержки — социального контракта. В этом году помощь оказана почти 1,6 тыс. человек, которые находились в поисках работы.

По направлению «дороги и транспорт» в проекте регионального бюджета заложено более 10 млрд рублей, но в течение года сумма может быть увеличена. Эти средства позволят привести в порядок 190 км дорог регионального и местного значения. Михаил Ведерников особо подчеркнул, что половина контрактов уже разыграна.

Финансирование ЖКХ в 2022 году увеличено до 3,1 млрд рублей. Наиболее крупные проекты в этой сфере — строительство кольцевого магистрального водовода в Пскове и очистных сооружений в Порхове. Глава региона также обратил внимание, что будет проведена работа и по возмещению части затрат некоторым льготным категориям на приобретение газового оборудования по программе догазификации.

К числу приоритетных направлений Михаил Ведерников отнёс оказание поддержки муниципальным образованиям. Губернатор сообщил, что на следующий год вместе с депутатским корпусом ассоциацией «Совет муниципальных образований» разработано несколько корректировок нормативов финансирования: по освещению, водоснабжению, контролю в сфере обращения с животными. Учтены и инициативы депутатов по итогам работы согласительной комиссии. Одна из них касалась поддержки инструментов инициативного бюджетирования.

В ходе серии консультаций депутаты от всех фракций смогли озвучить свою позицию относительно законопроекта о бюджете, высказать предложения и замечания, а также задать губернатору любые вопросы. Народных избранников интересовали отдельные направления сферы здравоохранения, социальной поддержки граждан, развития транспортной доступности и связи, модернизации коммунальной сферы, реализации комплекса поддержки бизнеса. Многие народные избранники положительно оценили то, как построена работа региональной власти в непростых условиях как в части получения федерального финансирования, так и грамотного расходования средств.

Напомним, что в конце ноября региональный бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов был принят в первом чтении. Для рассмотрения законопроекта была сформирована согласительная комиссия, участники которой прорабатывали поправки, готовили документ к итоговому рассмотрению. Второе и третье чтения бюджета состоятся 23 декабря.