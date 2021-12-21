Михаил Ведерников пообещал скорректировать работу приставов с пожилым населением

13:35, 21 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал скорректировать работу судебных приставов с пожилым населением. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.

С жалобой на работу ведомства к главе региона обратился житель Новосокольников. По его словам, из-за пандемии коронавируса приставы не пускают пожилых людей в суд, «отсутствует индивидуальный подход к людям».

«Переговорю с главным судебным приставом Псковской области Сергеем Колесниковым и попрошу скорректировать работу [ведомства]», - сказал Михаил Ведерников.