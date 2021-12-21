Михаил Ведерников пообещал скорректировать работу приставов с пожилым населением
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал скорректировать работу судебных приставов с пожилым населением. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.
С жалобой на работу ведомства к главе региона обратился житель Новосокольников. По его словам, из-за пандемии коронавируса приставы не пускают пожилых людей в суд, «отсутствует индивидуальный подход к людям».
«Переговорю с главным судебным приставом Псковской области Сергеем Колесниковым и попрошу скорректировать работу [ведомства]», - сказал Михаил Ведерников.
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