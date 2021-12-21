Губернатор пообещал разобраться с протекающей крышей в МКД в Гдове
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на контроль проблему с протекающей крышей одного из многоквартирных домов Гдова. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.
На радиостанцию поступил звонок от жительницы дома № 23 на улице Карла Маркса в Гдове. Женщина заявила, что неоднократно обращалась по данному вопросу в различные инстанции. В доме был сделан капремонт, однако крыша по-прежнему протекает, вода попадает в квартиру, кроме того, в помещении обвалился потолок.
Михаил Ведерников пообещал разобраться с вопросом. «С вами сегодня свяжутся, надо посмотреть, кто был подрядчиком. Решу вопрос, поймем, кто ответственный», - заверил губернатор.
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