Губернатор пообещал разобраться с протекающей крышей в МКД в Гдове

13:40, 21 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на контроль проблему с протекающей крышей одного из многоквартирных домов Гдова. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.

На радиостанцию поступил звонок от жительницы дома № 23 на улице Карла Маркса в Гдове. Женщина заявила, что неоднократно обращалась по данному вопросу в различные инстанции. В доме был сделан капремонт, однако крыша по-прежнему протекает, вода попадает в квартиру, кроме того, в помещении обвалился потолок.

Михаил Ведерников пообещал разобраться с вопросом. «С вами сегодня свяжутся, надо посмотреть, кто был подрядчиком. Решу вопрос, поймем, кто ответственный», - заверил губернатор.