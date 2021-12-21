Михаил Ведерников научит псковских чиновников правильно общаться с гражданами в соцсетях

13:47, 21 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря анонсировал проведение межведомственного семинара по работе с обращениями граждан в соцсетях. По словам главы региона, он пройдет в конце января.

«Я запланировал на конец января семинар с председателями комитетов, начальниками управлений, с муниципальными служащими, руководителями, как нужно работать с обращениями граждан», - отметил Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, согласно законодательству РФ, ответ нужно дать в течение 30 суток, но при этом заметил, что формат соцсетей нужно ценить.

Кроме того, Михаил Ведерников рассказал, что многие главы муниципалитетов в регионе завели аккаунты в социальных сетях. Глава региона добавил, что он консультирует, как нужно правильно отвечать на вопросы жителей. При этом, по словам Михаила Ведерникова, в случае, если по его поручению чиновник просто написал «отписку» местному жителю в социальных сетях, то глава региона проведет с таким руководителем «серьезный разговор».