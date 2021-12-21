Псковский губернатор: Человек с подозрением на коронавирус не должен сам ходить в поликлинику

13:54, 21 декабря 2021, ПАИ

«Человек с подозрением на коронавирус не должен сам ходить в поликлинику. Этого быть не должно», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.

С проблемой неявки врача на дом в течение трех недель к губернатору обратился житель Пскова. По его словам, после вакцинации осенью он переболел коронавирусом и врача на дом вызвать все никак не получалось. «Когда наведут порядок в городском здравоохранении?», - возмутился пскович.

Михаил Ведерников в своем ответе подчеркнул, что такие проблемы действительно наблюдались. По его словам, с главврачами поликлиник было проведено совещание и сегодня системного характера проблема не носит.

«Разберемся с вашей проблемой, человек с подозрением на COVID-19 не должен идти в поликлинику сам. Этого быть не должно. Разберемся и дадим обратную связь», - заверил звонящего Михаил Ведерников.