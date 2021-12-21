Жители Гдовского района просят обустроить каток для детей

13:53, 21 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на контроль проблему с отстутствием катка для детей в Гдовском районе. Об этом он заявил 21 декабря в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

На радиостанцию поступил звонок от жителя Гдовского района, который пожаловался на то, что детям зимой негде покататься на коньках. По словам мужчины, администрация может решить данный вопрос с прошлого года. Михаил Ведрников ответил, что поручит проработать этот впорос. «Если есть место, где можно залить, то сделаем, чтобы в этом году можно было кататься», – отметил он..

Также глава региона отметил, что тот факт, что за время эфира от жителей Гдовского района поступило уже два обращения вызывает озабоченность уровнем ответственности администрации.