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Кампус ПсковГУ готов на 80% - Михаил Ведерников

Кампус ПсковГУ готов на 80%, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Объект вполне прилично выглядит», - сообщил глава региона, отметив, что предыдущего подрядчика пришлось внести в реестр недобросовестных. «Затем заключили контракт с одной из структур ФСИН, но организация заявила о банкротстве. Работы там заморожены. Подвисло более 50 млн рублей. Вместе с Министерством науки и Псковгу разбираемся. Министерство нас не бросит», - уверен губернатор.

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