Пострадавшая от пожара аптека в Печорах возобновила работу

16:28, 21 декабря 2021, ПАИ

В Печорах возобновила работу муниципальная «Аптека №24», которая пострадала из-за пожара, пишет газета «Печорская правда».

Жители могут приобрести и получить препараты. Льготные лекарства отпускают в полном объёме. Заведующая муниципальным предприятием «Аптека № 24» Татьяна Головина отметила, что аптека потеряла препаратов на несколько десятков тысяч рублей. В основном от воды пострадали препараты растительного происхождения

«Спасением медикаментов занимались Раиса Ивановна Хохрякова, Галина Петровна Попенко и бывшая сотрудница аптеки Валентина Борисовна Герасименко. Они быстро сориентировались и начали складывать препараты в коробки. И переносит их в сухое место», - рассказала Татьяна Головина.

Больше всего пострадал торговый зал аптеки, куда лилась вода. Теперь помещение нуждается в ремонте.

Напомним, пожар начался на втором этаже в здании муниципальной аптеки № 24 на улице Рижской, 5, где расположена частная квартира. На место возгорания прибыли два пожарных расчёта в количестве шести человек. Вначале пожарные вывели из горящей квартиры одного человека. В дальнейшем при тушении пожара они обнаружили ещё двух человек.