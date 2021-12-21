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Общество

Михаил Ведерников обратил внимание на снижение динамики прививочной кампании от коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Необходимость привить 80 % от подлежащих вакцинации — наш общий абсолютный приоритет, без преуменьшения стратегическая государственная задача», — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 21 декабря, на внеплановом совещании по организации прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции.Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Вакцинация — единственный способ победить инфекцию, минимизировать её влияние на экономику, на темп общественной жизни и на загрузку системы здравоохранения, которая уже почти два года работает без шанса на передышку», — сказал Михаил Ведерников. Он напомнил, что при целевом показателе 80 % первым компонентом вакцины привито практически 260 тыс. человек, что составляет 64,4 % от плана. Ревакцинацию прошли 28,8 тыс. человек.

Губернатор обратил внимание на снижение динамики прививочной кампании. Последние две недели снижение числа вакцинируемых составляет порядка 30 %. Вместе с тем, подчеркнул он, эта ситуация не связана с наличием технических проблем. Медорганизациями обеспечена полная доступность вакцинации, развёрнута широкая сетка прививочных пунктов. «Наша задача — убедить людей сделать выбор в пользу защиты своего здоровья и привиться», — призвал специалистов глава региона.

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