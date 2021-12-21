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Культура

Псковские дети покорили Москву на концерте «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Михаил Брызгалов и Оксана Фёдорова на открытии проекта. Фото: Ярослав Никитин

8 декабря в Российском национальном музее музыки состоялся отчётный концерт в рамках культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», который в 2021 году реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом ПАИ сообщили в Фонде Оксаны Фёдоровой.

На открытии концерта генеральный директор музея музыки Михаил Брызгалов отметил важность популяризации классической музыки и наследия великих российских композиторов через культурный обмен и мультимедийные форматы, которые объединяют детей, родителей и педагогов из разных регионов страны. Президент фонда, мисс Вселенная, телеведущая Оксана Фёдорова, приветствуя участников концерта, отметила, что в 2022 году будет запущена система стипендий и грантов для поддержки как юных дарований, так и музыкальный учреждений.

На сцене Прокофьевского зала выступили юные музыканты из Пскова, Твери и Курска, наиболее ярко проявившие себя во время творческих встреч с Оксаной Фёдоровой, а также победители онлайн-конкурса. Москву на концерте представили победители, лауреаты и участники онлайн-конкурса юных музыкантов, который проводился Фондом Оксаны Фёдоровой с 1 по 25 ноября 2021 года.

Всего на концерте было представлено 14 музыкальных номеров, которые включали исполнение классики на фортепиано, скрипке, гобое, валторне, а также классический вокал и фольклорные песни. Подарком для участников концерта стала экскурсия по музею музыки и возможность познакомиться с коллекцией редких музыкальных инструментов, включающей знаменитую балалайку великого Бориса Трояновского. В память об участии в концерте детям и педагогам были вручены памятные сувениры проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», рюкзаки РДШ, а также книги Devar и сувениры от «Русского радио».

В рамках концерта перед зрителями выступили скрипачи Гайк Казазян и Павел Солдатиков, исполнившие знаменитые классические произведения. С приветственным словом выступили почётные гости концерта: композитор Григорий Гладков, основатель Международного фонда имени Н. Ф. фон Мекк, потом династий фон Мекк, Чайковских и Давыдовых Денис фон Мекк, Екатерина Самсонова от Российского движения школьников, Владимир Попков, заведующий отделом научной работы мемориального музея А. Н. Скрябина, а также оперный певец Владимир Потанский.

Главная цель проекта – популяризация музыкального наследия великих русских композиторов среди детей и молодёжи. Проект носит мультиформатный характер и включает съёмку телепрограмм о музыкальной истории городов, в которых жили и работали классики, проведение онлайн-викторины, онлайн-конкурса для юных музыкантов, а также творческих встреч и концертов. В 2021 году проект охватил четыре города – Москву, Тверь, Псков и Курск, и в дальнейшем планируется его масштабирование на другие регионы и страны.

В рамках концерта были представлены трейлеры телепрограмм о музыкальной истории Москвы, Твери, Курска и Пскова. Каждая программа построена в формате телепутешествия по местам, которые связаны с судьбой и творчеством таких великих композиторов и музыкальных деятелей, как П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, В. В. Андреев, А. Н. Скрябин, Ф. И. Шаляпин, С. Я. Лемешев, Г. В. Свиридов, и многих других. Вместе с ведущей программы Оксаной Фёдоровой зрители через музыкальную историю откроют для себя новые интересные факты и туристические маршруты по городам нашей большой страны. В дальнейшем по мотивам телепрограммы планируется создание мобильного приложения с квестами и маршрутами для школьных и семейных путешествий с интеграцией материалов и сюжетов телепрограмм.

Как отметила идеолог проекта Оксана Фёдорова, «музыка как часть национальной культуры обладает мощным объединяющим действием. Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» направлен на привлечение внимания самой широкой аудитории к культурному наследию нашей страны через мультимедийные форматы, которые понятны и интересны людям разного возраста, образования и уровня знакомства с классикой».

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