Ольга Федорова: Проблемы микрорайона Шестака – Доставалова требуют непременного решения

15:10, 22 декабря 2021, ПАИ

Проблемы микрорайона Шестака – Доставалова требуют непременного решения. Об этом в эфире проекта ПАИ-live заявила депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова.

По её словам, микрорайон Шестака – Доставалова достаточно серьёзный и проблемный, в основом это связано с тем, что земли принадлежат военному ведомству.

«Там актуальна набившая оскомину тема: земли принадлежат военному ведомству, мы сумели получить только дороги, а то же самое благоустройство дворов – это отдельная программа», – рассказала депутат.

Она отметила, что в микрорайоне в основном живут военные, много многодетных семей, семей с детьми и молодёжи. «Их проблемы – это проблемы, которые требуют решения, и эти проблемы тянутся достаточно давно. Но постепенно будем их решать», – подчеркнула Ольга Федорова.

За прошедший год в микрорайоне были отремонтированы дороги и несколько дворов. Однако, по словам депутата, все еще существует большое количество проблем, требующих решения. «Доставалова, 1, Шестака, 8, 10 – громадная территория, на ней можно сделать и парк, и автостоянку. Но межевание территории – это отдельная проблема для этих территорий, для этого участка микрорайона, что требует непременного решения», – отметила депутат.

Также она отдельно выделила необходимость развития территории, на которой раньше находился бывший концентрационный лагерь «Шталаг».