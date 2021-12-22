Студентов ПсковГУ могут привлечь к разработке проекта благоустройства территории бывшего концентрационного лагеря

15:52, 22 декабря 2021, ПАИ

Студентов ПсковГУ могут привлечь к разработке проекта благоустройства территории бывшего концентрационного лагеря. Об этом Псковскому агентству информации рассказала депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова в эфире проекта ПАИ-live.

Говоря о развитии микрорайона Шестака – Доставалова, депутат отдельно выделила территорию, на которой раньше находился бывший концентрационный лагерь «Шталаг».

«Это тема, требующая скорейшего разрешения. Чтобы территорию привести в достойный вид, в прошлом году мы участвовали в конкурсе благоустройства территорий. Мы не выиграли этот конкурс. Это не тот случай, когда можно говорить: главное не победа, а участие. Здесь нужно победить», – отметила она.

Ольга Федорова рассказала, что на данный момент у губернатора есть проект, согласно которому обустроить данную территорию помогут студенты ПсковГУ.

«Шталаг» нужно довести до хорошего завершения, чтобы это было не только какое-то новое патриотическое пространство, но чтобы люди понимали, что они достигли того, чего давно хотят. Всем хочется, чтобы эта заброшенная территория стала территорией достоинства. Достоинства и прошлого, и будущего», – отметила она.