Киселев: Надо быть первыми в «Зеленом рейтинге» регионов
Цель «Экопрома» на 2022 год – сделать Псковскую область лидером «Зеленого рейтинга» регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте РФ. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.
В этом году Псковская область заняла 11-е место в «Зеленом рейтинге» регионов. Возглавили его Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области. Замыкают топ-20 регионов в сфере обращения с ТКО по версии РЭО Липецкая, Новгородская и Ивановская области.
Эксперты отмечают, что рейтинг нужен для того, чтобы помочь руководителям и практикам реализовать и оценить эффективность мероприятий, направленных на развитие системы обращения с ТКО.
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