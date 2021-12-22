Псковский депутат рассказала о преимуществах общения с жителями округа через мессенджеры

15:55, 22 декабря 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы по избирательному округу № 7 Ольга Федорова в эфире проекта ПАИ-live рассказала о преимуществах общения с жителями округа через мессенджеры.

«Микрорайоны продвинутые вполне, молодёжь. Но не только молодёжь обращается ко мне. Кто-то приходит непосредственно ко мне на приём, очень часто звонят, пишут, находят в «Фейсбуке», Instagram, в разных мессенджерах. У меня везде телефон указан, везде меня можно найти, и порой так быстрее и действеннее решить все вопросы», – рассказала спикер.

Ольга Федорова отметила, что довольно часто проблемы решают именно таким образом из-за удобства. «Когда назначаем какие-то встречи, где-то порой приходит много людей, порой приходит очень мало. Удобнее списаться», – рассказала она и отметила, что это более удобный и быстрый способ, которым сейчас пользуется не только молодёжь, но и люди старшего поколения.